Un libro per the a Rimini, incontro con Daniela Farina ed i suoi "hashtag"

Eventi

Rimini

| 12:13 - 03 Maggio 2019

Daniela Farina.

Il prossimo appuntamento di “Un libro per the”- incontri con l’autore nei locali noslot di Rimini - sarà lunedì 6 maggio, alle ore 18:30, al Bistrot 183, via Flaminia 183 e vede come protagonista la scrittrice Daniela Farina con il suo romanzo “Chiamami quando piove” (Andrea Pacilli Editore). Daniela è una donna, e racconta se stessa e il proprio universo in un diario fatto di #hashtag, estremamente reale e comico.

Giorni e minuti di vita vera, a Rimini, in mezzo a gente normale e bizzarra, in un quotidiano di luci ed ombre, in mezzo a una miriade di personaggi in cui ogni lettore può identificarsi. Daniela Farina racconta un anno di cose accadute, rimaste sospese nei dialoghi, nei pensieri, negli attimi, in un gusto squisitamente romagnolo di condivisione che si riconosce da lontano. Uno zibaldone minimo con uno sguardo fresco su tutto ciò che passa e che rimane, nelle parole dell'autrice e del suo quotidiano femminile dalla sua Rimini, Mondo.

Durante l’incontro l’autrice sarà affiancata da Roberta Sapio.

Daniela Farina racconta attraverso i social la sua vita quotidiana con un’ironia intelligente e mai banale. Seguendola si diventa parte delle sue avventure e si finisce per identificarsi coi personaggi che descrive. “Chiamami quando piove” è il suo primo romanzo.

Ingresso libero, prenotazione consigliata al 0541/1412487