Moto, triathlon, cinema: tutto il divertimento possibile in un week-end. Ecco cosa fare

| 12:13 - 03 Maggio 2019

Challenge Riccione.

Il lungo ponte del Primo maggio si conclude in bellezza con un week-end ricco di eventi a tutto tondo: sport, musica, grande cinema, teatro, il tutto declinato al divertimento che solo la Riviera Romagnola può assicurare. Se non sapete ancora come organizzarvi, vi diamo qualche idea!





ENOGASTRONOMIA





Tre serate fra enogastronomia regionale italiana, musica e arte in una cornice dal design unico. Dopo il successo della prima edizione, torna anche quest'anno il “Viaggio tra i sapori d'Italia” al Cage Club, la sorprendente “giungla” all'interno dell'Admiral Art hotel di Rimini: venerdì 3 maggio alle 20 si parte dalla Lombardia. Protagonista l'azienda vinicola Bertè e Cordini, le cui bottiglie verranno abbinate a un menù di quattro portate della tradizione regionale.





CINEMA





Cinema protagonista questo week-end con "La Settima Arte – Cinema e Industria”, il progetto, con respiro internazionale, volto alla celebrazione e promozione dell'industria cinematografica. Tre giorni di eventi dedicati al cinema nei luoghi più suggestivi di Rimini e una mostra in anteprima nazionale dal titolo "David Lynch. Dreams. A Tribute to Fellini”.





La Settima Arte, inserita nel calendario degli eventi di “Verso il 2020: 100 anni di Fellini", si declinerà tramite mostre, proiezioni, masterclasss, letture aperte a tutti e in stretta relazione con il territorio. La festa del cinema sarà anche momento di riconoscimenti, con l'assegnazione del premio di Confindustria Romagna “Cinema e Industria”, la cui giuria presieduta dal regista Pupi Avati, La cerimonia sarà presentata dal giornalista e conduttore di Uno Mattina Franco Di Mare. Sul palco del Teatro Galli anche l’attrice Laura Morante. Il calendario eventi completo è disponibile QUI





TEATRO





Sabato 4 maggio alle 21 il teatro Nuovo di Dogana ospiterà "Up&Down", spettacolo con Paolo Ruffini e gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius, alcuni di loro affetti da disabilità. Paolo Ruffini sale sul palco per realizzare un "One Man Show", ma subirà boicottaggi e interruzioni da parte di attori che si dimostreranno più abili di lui. Uno spettacolo per ridere e commuoversi grazie al bravissimo cast della compagnia diretta da Lamberto Giannini. QUI tutte le info.





FIERE E MANIFESTAZIONI





Il lungo ponte avviatosi a Pasqua si conclude all’insegna dei motori. Da venerdì 3 a domenica 5 maggio in piazzale Fellini arriva Reunion Rimini, quinta edizione di un evento nato come motoraduno di motociclette americane e divenuto il secondo evento nazionale nell’ambito dei motoraduni in termini di presenze ed è tra i più grandi eventi motoristici europei. Tre giornate di divertimento, ma anche con momenti di formazione e di spettacolo, nel cuore della Motor Valley. QUI tutte le info.





La Pro Loco di Pennabilli invita al tradizionale e colorito appuntamento del Mercato Verde, sabato 4 e domenica 5 maggio. La Fiera del Mercato Verde si conferma, dopo anni, un’occasione imperdibile che segna l’apertura della bella stagione. Per le vie del paese, già dal mattino, si respirano mille profumi che si mescolano sullo sfondo colorato di fiori e piante di ogni genere. La grande varietà di prodotti, come le piante ornamentali, i fiori, i frutti e la gastronomia della Valmarecchia, attirano appassionati e curiosi del settore. QUI tutte le info.





Domenica 5 maggio a Santarcangelo la Casa del Tempo si arricchisce con le bancarelle della Festa del Collezionista: un appuntamento per gli appassionati di antiquariato, oggetti da collezione, curiosi o particolari. Dalle 8,30 alle 19 piazza Ganganelli ospiterà quindi il tradizionale mercatino di antiquariato, modernariato e vintage della Casa del Tempo, le vie Don Minzoni, Molari, Matteotti e Cavour il Mercatino del Riuso e le vie Saffi e Battisti il Mercatino delle Famiglie. QUI tutte le info.





Parte domenica la quarta edizione di Music Inside Rimini, fiera organizzata da Italian Exhibition Group diventata punto di riferimento per il mondo dello show business, grazie ad un format unico a livello europeo che integra i comparti della filiera merceologica - b2b, b2expert e pubblico - declinati nei settori Light&Sound, Professional Video, Integrated Systems, Music & DJ Producer. QUI tutte le info.





Torna Marina centro in fiore a Rimini. Mostra mercato dedicato ai fiori, le piante e arredo giardino dove espongono vivaisti e artigiani per un week-end a due passi dal mare dedicato alla natura, ai profumi e alla creatività. A cura di Assovespucci.

Orario: dalle 9.00.





CULTURA





A chiudere la rassegna”Ritratti d’Autore”, al Teatro Astra di Misano, sarà lo scrittore e filosofo Nuccio Ordine, con il classico della sua vita, “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry, racconto senza età, all’apparenza semplice eppure arcano, che sembra destinato a non esaurire i suoi significati. Al centro il mito dell’infanzia, dove tutto è meraviglia e candore, innervato da una selva di simboli che scandiscono la narrazione. Appuntamento alle ore 21 di venerdì. QUI tutte le info.





Il festival Filo per filo Segno per segno entra nel vivo del programma con i “Paesaggi creativi”, ovvero lo sguardo dei ragazzi sul paesaggio urbano che si sviluppa attraverso passeggiate e workshop. Il primo appuntamento sarà "Parlando di silenzio", racconto-esplorazione per bambini, previsto per sabato 4 maggio alle ore 16 alla Colonia Bolognese nella zona di Miramare di Rimini. QUI tutte le info.





Sabato 4 maggio alle 17,30, la rocca di Montefiore Conca ospita un noto scrittore romagnolo, Eraldo Baldini. Romanziere affermato in Italia e all'estero, vincitore di numerosi premi letterari, ritenuto il creatore del genere " gotico rurale " ci condurrà attraverso due delle sue opere in un mondo affascinante e misterioso. QUI tutte le info.





DISCOTECHE





Manca davvero poco all’inizio ufficiale dell’estate, ma la voglia di ballare sotto le stelle è tanta. Venerdì si balla al Coconuts Rimini con i migliori dj resident di Rimini.





Il club più esclusivo della Riviera è il Byblos che sabato presenta “ The Garden of Your Heart”. Dinner in pool start 21.30. Disco open 0.00 con dj set by Ciuffo, Dual Size e Alex L.