Valli Marecchia e Conca, presto la presentazione del nuovo brand territoriale

| 11:41 - 03 Maggio 2019

Panorama della Valmarecchia.

Sarà presto ufficialmente presentato al pubblico il nuovo brand territoriale dedicato alle Valli Marecchia e Conca, strumento di promozione unica e coordinata in Italia e all’estero.

Tre gli incontri previsti, mercoledì 8 maggio a Rimini, giovedì 9 maggio a Sant’Agata Feltria e venerdì 10 maggio a San Clemente, per conoscere la nuova immagine e le opportunità di co-marketing a disposizione di Imprese, Enti pubblici, Associazioni e Pro Loco.

Parliamo di un lungo lavoro promosso dal GAL Valli Marecchia e Conca, la società consortile titolata alla gestione delle risorse per lo sviluppo sostenibile e integrato delle due Valli della provincia di Rimini. Un processo iniziato circa un anno fa con un percorso partecipato che ha coinvolto più di 100 cittadini nella raccolta di informazioni, suggestioni e consigli allo scopo di costruire un marchio che rispondesse alla volontà e alle aspettative del territorio. Un territorio che non manca certamente di patrimoni culturali e ambientali, di tradizioni e di prodotti tipici – di panorami ed eccellenze, ma anche di attitudine all’accoglienza e all’ospitalità, così come è stato fortemente espresso dagli abitanti che hanno contribuito alla consultazione.

GLI APPUNTAMENTI NEI DETTAGLI

Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 8 maggio, alle ore 17, al Teatro degli Atti di Rimini. Oltre alla presentazione del percorso e delle scelte progettuali, il pomeriggio verrà allietato dalla presenza di Ivano Marescotti, con il suo monologo “Lui, un pataca qualsiasi”. Nei giorni successivi, il nuovo brand territoriale sarà presentato a Sant’Agata Feltria (giovedì 9 maggio, alle ore 18, presso il teatro Mariani) e a San Clemente (venerdì 10 maggio, alle ore 18, presso il teatro comunale).

Durante questi incontri saranno presentate ANCHE le risorse destinate alla promozione del territorio. A tale scopo sono infatti destinati 500.000 Euro, a gestione diretta del GAL, ai quali si aggiungeranno 300.000 Euro, desinati ad Imprese, Enti pubblici, Associazioni e Pro Loco per azioni di co-marketing.

“Un brand non è solo un logo”, sostiene Ilia Varo, Presidente del GAL Valli Marecchia e Conca.

“È innanzitutto una rete di persone che crede nel proprio territorio, che contribuisce al suo sviluppo mettendosi in rete e lavorando assieme. Il brand è una strategia, una serie di valori da esprimere, un’idea di futuro”

Per questo gli incontri sono pensati come primo momento di incontro tra chi vorrà credere in questa azione comune, in cui verranno indicati ulteriori appuntamenti, per avviare tecnicamente un percorso condiviso di promozione. L’iniziativa si connette anche ad altre azioni di valorizzazione del territorio ad opera del GAL. Tra queste un progetto di cooperazione internazionale sugli Ecomusei ed il prossimo EducTour dedicato agli operatori turistici che visiteranno le due Valli alla fine di maggio per offrire al mercato turistico europeo i meravigliosi luoghi dell’Appennino Romagnolo.

Gli incontri sono aperti a tutti, gratuiti e senza necessità di prenotazione.