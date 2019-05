Rimini, abbattuti 35 alberi malati in via Astore da Anthea per motivi di sicurezza

Attualità

Rimini

| 11:25 - 03 Maggio 2019

Nell’ambito del monitoraggio costante condotto da Anthea sulla condizione del patrimonio arboreo del Comune di Rimini, gli alberi di via Astore (parallela a nord di via Dardanelli) erano da tempo oggetto di attenzioni per le loro condizioni di salute e stabilità.

L’esito dell’ultimo controllo ha determinato la scelta di abbattere 35 piante su 39. Tecnicamente, le Robinie sono state classificate secondo le verifiche di propensione al cedimento delle alberature in quanto le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale delle alberature si sia ormai esaurito, pertanto per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente compromesse ed ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile con tecniche contrarie alla buona pratica dell’arboricoltura, le piante devono purtroppo essere abbattute per motivi di sicurezza.

Sono quindi iniziate le operazioni per dar seguito al progetto di ripiantumazione di nuove alberature in sostituzione delle piante esistenti in Viale Astore. A seguito delle verifiche eseguite e tenuto conto dei vincoli riscontrati, determinati soprattutto dalla collocazione di alcuni sottoservizi, tale progetto prevede la messa a dimora di 33 nuovi alberi della specie Cercis siliquastrum o Albero di Giuda.

Le piante che verranno messe a dimora saranno corredate di strutture di pali in legno al fine di proteggere la pianta dalle auto in sosta e sostenerla fino ad un definitivo attecchimento. La sostituzione delle alberature di via Astore anticipa i futuri interventi di messa a dimora di alberature programmati per il prossimo autunno - inverno in diversi viali e parchi della città.