Rimini, via il Bidone ha come "corredo" un bidone vero e proprio

Attualità

Rimini

| 08:13 - 03 Maggio 2019

Cartello che indica Via il Bidone.

Quando la toponomastica e l'odonomastica incontrano l'urbanistica e insieme vanno a farsi un bicchierino, il risultato può sfiorare la memorabilità. Una delle traverse di viale Vespucci a Rimini, dedicate alle pellicole del Maestro Fellini, è stata interpretata "letteralmente". Come ci ha segnalato un nostro lettore, il cartello che indica Via il Bidone, film del regista del 1955, ha come "corredo" un bidone vero e proprio. Mentre il film fa riferimento al concetto di truffa, la trasposizione nella realtà ha un ruolo più pratico e prosaico. Un accostamento probabilmente involontario e che fa sorridere e che magari potrebbe essere un suggerimento per fare una cosa simile in altre vie.

Per esempio via "la strada" effettivamente è una strada, si potrebbe pensare di posizionare un circo nei pressi di via I clowns, organizzare un concerto in via Prova d'orchestra. Potrebbero esserci difficoltà per le vie "Città delle donne" e "Le notti di Cabiria", vista l'ordinanza antiprostituzione in vigore. Ma le possibilità potrebbero essere tante, magari usando un po' di spirito goliardico che non sarebbe dispiaciuto al Maestro Fellini.