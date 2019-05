Attualità

Rimini

| 21:18 - 02 Maggio 2019

Sporcizia e bottiglie di plastica sotto il ponte di Tiberio.

Da un nostro lettore arriva la segnalazione di una situazione di degrado sotto il ponte di Tiberio. "Non sarebbe il caso di tenere pulito l'invaso, visto quanto di bello e stato fatto in quella zona? Ecco come si presenta". Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.