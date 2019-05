Narcotrafficante catturato a Rimini, si nascondeva a bordo di yacht

Cronaca

Rimini

| 19:57 - 02 Maggio 2019

Guardia Finanza con un cane antidroga.

Si nascondeva a bordo di uno yacht di 10 metri ormeggiato nel porto di Rimini un narcotrafficante ricercato con un mandato di arresto europeo emesso dalla magistratura francese per traffico di stupefacenti dal Centro e Sud America verso l'Oceania e l'Europa. Si tratta di un 62enne italiano, iscritto all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero e con residenza dichiarata a Panama, catturato dai militari della Guardia di Finanza di Bologna con i colleghi riminesi e arrestato La sua individuazione è stata resa possibile grazie ad un interscambio informativo con la Gendarmerie francese, partito da una indagine della Procura di Parigi coordinata, in territorio italiano, dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna. Attraverso analisi di tabulati telefonici e accertamenti patrimoniali, i finanzieri hanno scoperto che l'uomo, benchè residente all'estero, era solito utilizzare un'utenza telefonica italiana e trascorrere alcuni periodi di tempo in tra la Sardegna e la Romagna.