Basket giovanile, RBR: Under 16 Angels e Under 18 Titans sconfitte

| 19:13 - 02 Maggio 2019

La squadra Under 18 Titans/RBR.

Arrivano due sconfitte per le formazioni RBR nelle partite settimanali. L’Under 16 Angels di coach Bernardi va ko in casa con l’Accademia Altomilanese nonostante i 25 punti di Scarponi, mentre l’Under 18 Titans di coach Padovano è battuta a Bologna dalla Virtus (27 di Pierucci e 15 di Felici per la Pallacanestro Titano/RBR.

UNDER 16

Arriva una sconfitta per gli Angels/RBR nella prima gara di ritorno della fase interregionale. I ragazzi di coach Bernardi partono bene, lottano alla pari nella prima frazione salvo poi concedere qualcosa nel secondo quarto (6-19 il parziale). Al rientro in campo dagli spogliatoi i padroni di casa appaiono agguerriti e, trascinati da Scarponi e Mancini, accorciano le distanze (42-53 dopo 30'). Purtroppo, nel finale le energie calano, gli ospiti sono bravi a sfruttare la fisicità di Baggi e Bassani nel pitturato e segnano con continuità dalla lunga distanza. Nonostante la sconfitta per Santarcangelo è una prestazione positiva, soprattutto se si tiene conto dell'assenza per infortunio del totem Rossi.



ANGELS SANTARCANGELO/RBR - ACCADEMIA BK ALTOMILANESE 53-65

SANTARCANGELO/RBR: Ricci 6, Carletti, Mulazzani, Scarponi 25, Vettori 2, Piacente ne, Angelini 2, Nuvoli, Mancini 13, Rossi ne, Magnani 5. All. Bernardi, ass. Di Nallo.

A.B.A.: Tornatore 9, Zuccoli 3, Cassinerio 9, Fragonara 6, Genovese 5, Luoni ne, Baggi 14, Cardani, Da Ru 6, Pisoli 4, Miranda ne, Bassani 9. All. Rocco, ass. Agostinello.

Parziali: 15-21, 21-40, 42-53, 53-65.



UNDER 18

Torna in campo l’Under 18 Eccellenza e il primo ostacolo di questa fase di campionato è subito di quelli tosti. La truppa di coach Massimo Padovano è andata infatti a battagliare a Bologna con la Virtus per un match che al termine dei 40 minuti ha visto prevalere le V Nere per 84-60.

L’inizio della gara è stato equilibrato, con alcuni momenti che hanno visto i Titans/RBR condurre e altri nei quali i bolognesi hanno ribaltato la situazione. A condurre al 10’ è la Virtus, ma il distacco rimane entro i due possessi (17-12). Nel secondo parziale i nostri ragazzi faticano a trovare la via del canestro e Bologna tenta la fuga: il break è di 10-0, con i padroni di casa che dunque si issano su un già importante 27-12, prima che il tempo si chiuda sul 37-25.

Di ritorno dagli spogliatoi l’attacco della Virtus sembra non poter sbagliare mai e il divario si allarga, con il punteggio che al 30’ dice 65-41. È la stessa forbice di fine partita, col tabellone che al 40’ segna 84-60. Nei Titans prove oltre la doppia cifra per Pierucci, che scrive 27, e Felici, che ne mette 15.

VIRTUS BOLOGNA – PALL. TITANO/RBR 84-60

TITANO/RBR: Giovannini, Coralli, Pierucci 27, Palmieri 2, Mazza 2, Fiorani 3, Campajola 5, Semprini 2, Felici 15, Botteghi 4. All.: Padovano.

Parziali: 17-12, 37-25, 65-41, 84-60.