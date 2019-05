Meteo, domenica irruzione artica nel riminese: freddo e neve dai 600 metri

Attualità

Rimini

| 17:50 - 02 Maggio 2019

Maltempo al mare (foto di repertorio).

Una massa d'aria fredda d'estrazione artica è pronta a portare sull'Italia condizioni dis tampo invernali, con precipitazioni diffuse sul territorio e neve a quote basse per il periodo. Secondo Pierluigi Randi di Emilia Romagna Meteo, domenica 5 maggio la pioggia si trasformerà nella 'Dama bianca' dai 600 metri in su, ma sono attesi rovesci nevosi anche a quote inferiori (circa 500 metri). Per un'ondata di freddo così tardiva sui nostri territori, bisogna tornare indietro nel 1991, ma soprattutto nel 1957. Il freddo persisterà anche nella giornata di lunedì, poi rialzo termico, ma, spiega l'esperto meteo, le temperature rimarranno sotto le medie del periodo fino al 10 maggio. Ascolta l'analisi di Pierluigi Randi cliccando sul pulsante audio.