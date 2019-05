Kart: countdown per Campionato Italiano Aci Csai, Bartolini è carico

Sport

Rimini

| 17:36 - 02 Maggio 2019

Nicola Bartolini.

Il countdown sta per iniziare. Nicola Bartolini, riminese, è già concentrato sul 2019 dopo un buon 2018. Il kartista della categoria Kz2 ha sigillato un nuovo accordo con il team Tenjob effettuando già alcuni test in vista della prossima stagione, l'ultimo dei quali sul circuito di Siena sul suo consueto Kart telaio CGR, cilindrata 125. "Sono davvero carico e motivato - esclama Bartolini -. Questo 2018 si è chiuso in maniera positiva ma ho ancora tanta voglia di sperimentare e di dare il meglio di me". "Sono orgoglioso della crescita personale e sportiva che ho intrapreso. Anche quest'anno abbiamo deciso di prendere parte al Campionato Italiano Aci Csai Kz2 - conclude - La prima tappa sarà dal 10 al 12 maggio a Castelletto. In vista del nuovo impegno stagionale sicuramente verranno organizzati altri test in cui cercherò di prendere sempre più feeling con il mio kart, anche se il motore da gara ci verrà consegnato poco prima della gara. Sono soddisfatto di come sono andate le cose in questi giorni. Abbiamo fatto registrare ottimi tempi."