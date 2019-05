Triathlon Riccione, cambia la viabilità: strade chiuse e soste vietate. La mappa

Attualità

Riccione

| 17:22 - 02 Maggio 2019

La mappa con il percorso.

In occasione dello svolgimento della II° edizione del Challenge Riccione, manifestazione di Triathlon Middle Distance di nuoto, ciclismo e corsa, sono previste modifiche alla viabilità nel fine settimana di sabato e domenica 4 e 5 maggio. La manifestazione coinvolgerà oltre 2000 atleti con partenza dalla zona Terme, per poi percorrere le strade che saranno anche del Giro d’Italia, coinvolgendo i Comuni di Misano Adriatico e Coriano, fino alla Repubblica di San Marino e fare ritorno a Riccione in viale Torino.



Per quanto riguarda il territorio del Comune di Riccione nella giornata di sabato 4 maggio la gara si svolgerà nel tratto compreso tra viale Cesare Battisti fino al confine con Misano Adriatico. Dalle ore 07.00 alle ore 19.00 saranno chiuse al traffico Via Vespucci, Via Michelangelo (nel tratto tra Via Vespucci e viaTorino), Via Giovanni da Verazzano (nel tratto tra Via Vespucci e Piazzale Marinai d’Italia), Piazzale Marinai d’Italia, Viale Torino, Via San Gallo, Via Marsala, Via Michelangelo ( nel tratto tra Via Vespucci e Torino), Via Marconi, Via Colombo, Via Milano (fino al giro di boa di Viale Cesare Battisti).



Raggiungere la zona Sud sarà comunque possibile in entrambi i giorni di sabato e domenica per residenti, attività economiche e strutture alberghiere quando le condizioni di gara lo consentiranno, attraverso il sottopasso di via Palermo e via Michelangelo presidiato dagli operatori di Polizia Locale.



Il traffico del sottopasso di via Giovanni da Verazzano, con provenienza dalla via Adriatica, verrà deviato alla rotatoria “delle Farfalle” in via Vespucci per poi accedere alla zona Abissinia e giungere a ridosso delle attività economiche e delle strutture alberghiere fino a via Trento Trieste.



Nella giornata di domenica 5 maggio la gara comprenderà il territorio tra viale Michelangelo e viale Angeloni. Non si potrà circolare dalle ore 6 alle ore 19.30 in Viale Vespucci, Viale Giovanni da Verazzano, Viale Torino, Lungomare Repubblica, Viale Milano, Viale Rismondo, Piazzale Roma, ciclabile del Lungomare della Libertà, Viale Parini, ciclabile Lungomare Costituzione, Via Parini, Viale Bellini, Via Catullo , Piazzale Ceccarini e Via Virgilio, Viale Vespucci, Viale D’Annunzio da Piazza Azzarita fino a Viale Angeloni, Viale Pullè, Viale Aosta, Viale Alessandria, Viale Saluzzo, Via Piemonte, Viale Spalato, Viale Trento Trieste, Rotonda Farfalle, Viale Michelangelo.



Domenica il traffico sarà precluso ai veicoli nei sottopassi di via Angeloni e di via Dei Mille, Parini e Bellini. Saranno accessibili invece i sottopassi di via Cavalcanti e di viale Cesare Battisti, da quest’ultimo sarà possibile raggiungere il centro. Si segnala inoltre la presenza del parcheggio XIX Ottobre, in area stazione, dovo posteggiare l’auto e arrivare con una breve passeggiata direttamente nell’area centrale.



Per quanto riguarda infine l’area Marano, posta tra la ferrovia e la zona mare, sono consigliabili i parcheggi di piazzale Allende e delle vie limitrofe.



Le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita segnaletica di preavviso già affissa dalla Polizia Locale in prossimità dei tratti interessati dalla manifestazione.



La strada SS16 non sarà interessata dalla manifestazione, pertanto non avrà nessuna interruzione in entrambi i sensi di marcia.



Per ogni informazione il numero della Polizia Municipale è: 0541/649444.



Relativamente al Trasporto Pubblico si invita a visitare il sito internet della Società Start Romagna per ogni indicazione dettagliata. (www.startromagna.it).