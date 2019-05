Ciclismo, tre Youtubers di fama europea per la Granfondo del Sale

Turismo

Cervia

| 17:00 - 02 Maggio 2019

Ciclisti in Romagna.

Ci saranno anche tre 'youtuber' europei a cimentarsi nella 23esima Granfondo del Sale di ciclismo, gara per cicloamatori che si terrà domenica 5 maggio a Cervia . Dall'Inghilterra sbarcherà Cameron Jeffers, youtuber ciclista professionista del Team Elite St.Piran Cycling, influencer di settore in tutto il mondo, con il suo canale Cycling Cam. Presente anche il collega olandese Jasper Verkuijl, tra i più conosciuti YouTuber ed esperto ciclista nella specialità Bmx nella quale ha conquistato podi europei. Chiude il terzetto il londinese Tim Fulford, videomaker e manager del canale Cycling Hub Tv. Tutti saranno ospiti nel weekend di un viaggio promozionale organizzato da Apt Servizi Emilia-Romagna e dal Consorzio Terrabici nell'ambito del progetto di comunicazione sui mercati esteri che promuove il cicloturismo in regione.