Villagrande, domenica 5 maggio tappa del Caveja Bike Cup 2019

Sport

Montecopiolo

| 16:19 - 02 Maggio 2019

Un biker in gara.

Villagrande di Montecopiolo ospiterà una tappa del Caveja Bike Cup 2019, circuito che si occupa di gare Cross Country in mountain bike, domenica 5 maggio, grazie alla Pro Loco Montecopiolo e il Team Bike Valconca.



Il ritrovo sarà alle ore 7.00, la partenza alle 9.15 e sarà possibile, per chi non è ancora abbonato, iscriversi la mattina stessa fino alle 8.30. Potranno partecipare gli atleti regolarmente iscritti ad un ente riconosciuto dalla consulta (Acsi Uisp Fci ecc.)



Viste le previsioni meteo non buone per il week-end, l’organizzazione ha già attivato il tracciato alternativo che vedrà solo una parziale scalata al Monte Montone. Scalata che verrà accorciata, come di conseguenza la successiva discesa. Verrà inoltre tolto il tratto in discesa denominato “Extreme” viste le sue pendenze importanti e il terreno che si prospetta scivoloso. Il tracciato alternativo misura 4 km con 160 metri di dislivello di cui 90% sterrati – 5 % ghiaia – 5% asfalto, fattibile in qualsiasi condizione meteo. Sarà segnato da giovedì 2 maggio. Classificato in 4 stelle su 5 per la classifica del Caveja Bike Cup (sarà ulteriormente semplificato in caso di pioggia battente, senza la salita del Montone).