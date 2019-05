Riccione, ritocchi agli asfalti e pulizia per preparare la città al giro d'Italia

Attualità

Riccione

| 15:56 - 02 Maggio 2019

Aiuole sistemate sul lungomare in vista dell'arrivo della carovana del Giro d'Italia.

Sopralluogo giovedì mattina dell’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti con i tecnici comunali e con Geat per le ultime verifiche in vista del passaggio del Giro d’Italia del 19 maggio. Nello specifico, la verifica si è concentrata nel tratto tra Piazzale Roma e piazzale Azzarita per quanto riguarda asfaltature, piste ciclabili, verde, panchine e segnaletica stradale. Nei giorni successivi sono previsti ulteriori sopralluoghi fino alla zona Marano. Il tratto di pista ciclabile coinvolto dal passaggio degli atleti tra il porto e piazzale Roma verrà colorato di rosa in onore del passaggio dei ciclisti. In giornata ultimi ritocchi agli asfalti del piazzale del porto e del marciapiede di piazzale Azzarita.