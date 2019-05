FOTO Primo Maggio da record per Cattolica, tra auto d'epoca e splendide composizioni floreali

Attualità

Cattolica

| 15:47 - 02 Maggio 2019

Festa dei fiori a Cattolica per il Primo Maggio.

Cattolica ha accolto migliaia di visitatori nella giornata del Primo Maggio. Un giorno di festa che ha fatto riversare per le strade tantissima gente accorsa per la tradizionale Festa dei fiori. Anche la Via Matteotti con i suoi “artigiani al centro” e le loro creazioni è stata affollata di curiosi. Numerosi sono stati coloro che hanno scelto di godere della giornata di sole in spiaggia. La mattinata ha preso avvio con l'arrivo in città di un corteo di auto storiche. Un evento fortemente voluto dal team “Damiano è con noi”, con il supporto del Bar “Angolo 137”, per contribuire alla ricerca nella lotta a leucemie, linfomi e mieloma. L'affetto ed il calore dimostrato per questo appuntamento benefico ha già portato a ragionare sulla nuova edizione della manifestazione e su vari eventi che si potrebbero concretizzare nei prossimi mesi sempre in memoria di Damiano scomparso nel gennaio 2018, all'età di 30 anni, proprio a causa di un linfoma. Nel pomeriggio a dare la “carica” di energia ci ha pensato la band “Ive Grunge” con la sua musica coinvolgente. In piazza Roosevelt, invece, facevano bella mostra le opere dei pittori che hanno esposto per il concorso "Fior di pittura 2019".



Nel pomeriggio sono stati assegnati anche dei premi agli artisti da parte dell'Amministrazione: miglior soluzione stilistica creativa ed originale è stata riconosciuta a Giuseppe Gostoli; miglior tema floreale è stato valutato quello di Roberto Marcaccini; il premio per la migliore ambientazione naturale è stato assegnato a Rino Bartoletti. In giuria l'Assessore Nicoletta Olivieri, l'Assessore Valeria Antonioli, gli artisti Davide Della Balda e Keith Shorrocks.



Ma a Cattolica non ci si ferma mai e già sabato pomeriggio è tempo di moda: Via Curiel si trasformerà nel palcoscenico naturale per la sfilata di “Marinai Di Salvataggio”. Verrà presentata la linea dello stilista Luca Reggiani, in arte “Santo Garrincha”, a partire dalle ore 18. Il prossimo fine settimana, invece, a farla da padrona sarà la “Granfondo squali”.



“Mi ha riempito il cuore di gioia – commenta il Sindaco Mariano Gennari – incrociare tantissima gente in giro per la nostra città. Questo è stato solo l'assaggio di una lunga stagione che si prospetta davvero promettente. A chi arriva in città vogliamo mostrare il meglio di ciò che sappiamo offrire: accoglienza, divertimento, un clima familiare. Quest'anno la festa dei fiori è stata impreziosita dall'inaugurazione alla presenza del Prefetto Alessandra Camporota, gli espositori hanno preparato degli splenditi allestimenti. Insomma, Cattolica ha saputo fare gioco di squadra ed in questo senso abbiamo ricevuto tanti feedback positivi. Andiamo avanti con la stagione sicuri che non mancheranno gli ingredienti per soddisfare i palati di quanti sceglieranno Cattolica per le loro vacanze”.