Rinasce il parcheggio di piazza Ghigi a Morciano con 160 posti auto

| 14:22 - 02 Maggio 2019

Parcheggio di piazza Ghigi a Morciano.

Oltre 160 nuovi posti auto a disposizione di morcianesi, visitatori e clienti delle attività commerciali. La Giunta comunale del sindaco Giorgio Ciotti è pronta a riaprire e a rendere operativo il parcheggio interrato di piazza Ghigi, la cui gestione, custodia e pulizia sarà affidata ad un soggetto esterno, preferibilmente pubblico, tramite un apposito bando che verrà pubblicato nelle prossime settimane. I privati interessati saranno chiamati a presentare al Comune il piano economico/finanziario oltre a un piano tariffario, il quale dovrà prevedere agevolazioni per i residenti di Morciano e per coloro che svolgono attività lavorativa sul territorio comunale. Il bando avrà anche una valenza di tipo sociale a favore degli utenti più svantaggiati: il concessionario dovrà infatti impegnarsi ad impiegare persone con disabilità al fianco del personale normodotato. L’amministrazione comunale intende così valorizzare un’infrastruttura strategica per il futuro di Morciano. In passato il parcheggio interrato di piazza Ghigi (in tutto 167 posti auto) era stato oggetto di episodi di vandalismo: con il bando di prossima pubblicazione, Giunta si propone di mettere in sicurezza l’intera area, trasformando un ‘buco nero’ in una nuova risorsa per Morciano e i suoi abitanti.