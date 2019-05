Cronaca

Misano Adriatico

| 14:18 - 02 Maggio 2019

L'eliambulanza è intervenuta presso il Misano World Circuit, poco prima delle 14 di giovedì 2 maggio, per il trasporto di un centauro all'ospedale Bufalini di Cesena. L'uomo, di nazionalità italiana, è rimasto infortunato durante un giro in moto, all'interno di prove libere svolte da aziende che noleggiano appositamente il circuito, in queste occasioni, per fare girare i propri clienti. Dai primi riscontri il centauro avrebbe riportato la frattura del bacino.