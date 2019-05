La scuola primaria Montessori all'invaso del ponte di Tiberio per 'l'esercito dei pacifici'

Attualità

Rimini

| 13:40 - 02 Maggio 2019

L'iniziativa all'invaso del ponte di Tiberio.

Dieci classi della scuola primaria Montessori di Rimini si sono date appuntamento giovedì mattina nell'invaso del ponte di Tiberio per allestire l' “esercito dei pacifici”. Sagome umane ritagliate e decorate con pensieri sulla pace scritti dai piccoli alunni, che poi li hanno uniti con dei fili e issati davanti al ponte di Tiberio. Insieme alle insegnanti e agli educatori sono state lette poesie e cantate canzoni sulla pace, con il coordinamento del pedagogista Roberto Papetti.



Ad accogliere i bimbi e le insegnanti delle Montessori erano presenti, per il Comune di Rimini, il Vicesindaco Gloria Lisi e l'assessore ai servizi educativi Mattia Morolli, che hanno sottolineato “il lavoro di gruppo fatto a scuola e l'importanza di portarne il risultato in un luogo identitario per la nostra città come il ponte di Tiberio, simbolo di collegamento e unione tra le persone”