Weekend "infuocato" per il Triathlon a Riccione. Le INTERVISTE

| 13:01 - 02 Maggio 2019

GIulio Molinari, atleta del Gs Carabinieri.

Per gli appassionati di Thriatlon il 4 e il 5 maggio 2019 si accenderanno nuovamente i riflettori su Challenge Riccione, con tantissime interessanti novità. Anche per il 2019, partenza e arrivo restano confermate in zona Riccione Terme. Una seconda edizione da record: attesi un totale di 2300 atleti al via per le varie prove: sabato pomeriggio lo sprint, domenica il mezzo Ironman. Si tratta dell’unico evento Challenge in Italia per quest’anno. Al microfono di Mary Cianciaruso le interviste a Alessandro Alessandri, Race Director Challenge Riccione, Giulio Molinari Campione di Triathlon e a Stefano Caldari Assessore al Turismo del comune di Riccione