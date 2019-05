Il maggio dei libri a Riccione con spettacoli e laboratori creativi

Attualità

Riccione

| 12:55 - 02 Maggio 2019

Presentazione del maggio dei libri nei giardini della biblioteca comunale.

Leggere, e leggere ovunque: in occasione del Maggio dei Libri 2019, la campagna nazionale di promozione della lettura, la biblioteca comunale di Riccione propone anche per questa primavera una rassegna di spettacoli di parole e musica in giardino, letture animate e divertenti laboratori creativi.

Si comincia sabato 4 maggio, ore 16, con lo spettacolo Sulle tracce della volpe. Storie furbe e suoni furbissimi con Alessia Canducci e Tiziano Paganelli, per poi proseguire con un intenso programma di letture animate e laboratori fino a sabato 25 maggio con la Festa della Famiglia, organizzata dal Centro per le Famiglie Distrettuale al Parco degli Olivetani (scuola media Geo Cenci, viale Einaudi), un pomeriggio di letture animate a cura delle lettrici volontarie.

Nell’anno dedicato allo sport e al Giro d’Italia anche la biblioteca comunale ha voluto interpretare per questa occasione il tema delle due ruote e lo ha fatto con la mostra La bici tattile. Due ruote per apprendere, a cura di Fernanda Pessolano e della Biblioteca della Bicicletta Lucos Cozza, con il suo corollario di laboratori tattili e creativi. La mostra, ideata e realizzata da Fernanda Pessolano con testi di Marco Pastonesi, è composta da 10 illustrazioni tattili dedicati ai 10 perché della bicicletta e da 15 postazioni da tavolo per il percorso con i ragazzi, una palestra tattile e giochi. Verrà inaugurata sabato 11 maggio alle ore 15,30 e il taglio del nastro sarà seguito da un laboratorio e da una gustosa merenda in giardino (ore 17,30) in collaborazione con il Comitato Riccione Paese.

La mostra La bici tattile si potrà visitare fino a sabato 15 giugno negli orari di apertura della biblioteca (lunedì ore 14-19; dal martedì al sabato ore 9-19 orario continuato). In caso di maltempo le iniziative e i laboratori si svolgeranno nella galleria della biblioteca e in sala conferenze.

Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico e gratuiti. Per la partecipazione ai laboratori creativi, a numero limitato, è richiesta la prenotazione telefonica o via e-mail.

Le letture animate sono a cura delle lettrici volontarie della biblioteca.



Il programma della rassegna.



Sabato 4 maggio ore 16.30

Letture e suoni in biblioteca

Sulle tracce della volpe

Storie furbe e suoni furbissimi

Alessia Canducci voce recitante

Tiziano Paganelli suoni

Età consigliata: dai tre anni



Venerdì 10 maggio ore 16

Bianco Teatro

Laboratorio di costruzione del teatrino di carta

condotto da Fernanda Pessolano, Biblioteca della Bicicletta “Lucos Cozza”, Associazione Ti con Zero

Età consigliata: 6-10 anni, massimo 25 partecipanti



Sabato 11 maggio

ore 15,30

Inaugurazione della mostra La bici tattile. Due ruote per apprendere



ore 16

TatLab

Laboratorio di illustrazione tattile condotto da Fernanda Pessolano, Biblioteca della Bicicletta “Lucos Cozza”

Età consigliata: 6-10 anni, massimo 25 partecipanti



ore 17,30

Merenda in giardino

In collaborazione con il Comitato Riccione Paese



Venerdì 17 maggio ore 17

Una serie di sfortunati … racconti!

Letture animate a cura delle lettrici volontarie della biblioteca

Età consigliata: 3-6 anni



Lunedì 20 maggio ore 16

Per filo e per segno

Laboratorio di costruzione della marionetta mobile o jumping Jack

condotto da Fernanda Pessolano, Biblioteca della Bicicletta “Lucos Cozza”

Età consigliata: 6-10 anni, massimo 25 partecipanti



Sabato 25 maggio 2019 ore 16

Parco degli Olivetani

Il Parco delle Storie

Letture animate a cura delle lettrici volontarie della biblioteca in collaborazione con il Centro per le Famiglie Distrettuale in occasione della Festa della Famiglia

Età consigliata: 3-6 anni