Semaforo verde per Reunion Rimini, il grande motoraduno di piazzale Fellini

12:51 - 02 Maggio 2019

Reunion Rimini in piazzale Fellini.

Semaforo verde per Reunion Rimini. Da domani a domenica piazzale Fellini ospiterà il grande motoraduno dedicato a moto ed auto americane, all’insegna del divertimento e dello spettacolo.

L’organizzazione è a cura del Centro Congressi SGR e di Motociclette Americane Club. Sono attese oltre 40.000 presenze. Tra le novità del 2019 spicca Freestyle Motocross. I migliori stunts italiani ed europei daranno vita a spettacoli mozzafiato: al centro della grande rotonda del Villaggio, di fronte al mare, basterà alzare gli occhi al cielo per godersi evoluzioni sorprendenti.



Come da tradizione, Reunion Rimini propone anche un calendario di spettacoli dal titolo Rock a tutto Gas che si avvierà domani sera sul palco di piazzale Fellini. Alle 21.30 lo spettacolo dei Queen Mania, con la migliore tribute band d’Europa che omaggerà i mitici Queen e il leggendario Freddie Mercury. L’ingresso è gratuito.



In mattinata via al programma Educational, lo spazio dedicato all’educazione e alla sicurezza stradale, con il coinvolgimento di scuole locali per lezioni e testimonianze che tratteranno importanti tematiche utili per la crescita delle nuove generazioni. I progetti sono realizzati grazie alla collaborazione e all’iniziativa della Polizia Locale di Rimini, per la parte di educazione stradale e di social education, e di GuidarePilotare per la guida sicura.



Sono espressione dell’eccellenza locale e internazionale i due main sponsor di Reunion Rimini: Birra Amarcord e Michelin.