Briglia a valle di Ponte Verucchio, Lista Civica Immagina Verucchio organizza una manifestazione

Attualità

Verucchio

| 11:27 - 02 Maggio 2019

I candidati della lista Immagina Verucchio con Matteo Zoccarato, Gioenzo Renzi e Nicola Marcello.

La lista civica Immagina Verucchio ringrazia il sindaco Stefania Sabba per le informazioni sulla briglia posta a valle del ponte di Ponte Verucchio, rese pubbliche a poche ore dall'uscita di un video di Immagina Verucchio relativo all'argomento nel quale abbiamo ripreso e divulgato il disastroso stato in cui questa versa. Riteniamo che sia stato quantomeno doveroso, da parte dell'Amministrazione comunale, l'aver tenuto contatti con il consorzio di bonifica, che ne è proprietario e gestore, e con gli altri enti preposti, al fine di reperire risorse per la sua sistemazione. Siamo tuttavia consapevoli anche del fatto che le somme messe a disposizione dalla Regione sono, in ogni caso, appena sufficienti alla messa in sicurezza della struttura stessa in quanto, come ben noto, per una sistemazione definitiva dell'opera, sono necessari svariati milioni di euro. La manifestazione che abbiamo indetto per il 4 maggio alle ore 15:00 va nella stessa direzione della nostra Amministrazione e a supporto della stessa. Consapevoli che questa debba agire unicamente attraverso i canali istituzionali, auspichiamo di richiamare l'attenzione a questo importante problema anche attraverso iniziative di sensibilizzazione di massa. Vorremmo, pertanto, invitare il nostro Sindaco e quante più persone a partecipare a questo evento proposto da noi cittadini, al fine di una maggiore attenzione e diffusione della conoscenza della problematica in questione, affinché si possa intervenire quanto prima per la sua completa sistemazione, così da scongiurare spiacevoli future conseguenze alla stabilità del ponte, nella convizione che l'intervento più efficace sia quello preventivo e non quello successivo all'eventuale spiacevole episodio dannoso. Aspettiamo quanti vogliano unirsi alla nostra iniziativa sabato 4 Maggio ore 15:00 al ponte di Ponte Verucchio.