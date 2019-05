Retina Cattolica Volley esce con onore dal campo Faenza

Sport

Cattolica

| 09:39 - 02 Maggio 2019

Un momento della partita.

Per continuare a cullare il sogno play-off, il Retina Cattolica Volley avrebbe dovuto inanellare sei punti nelle ultime due gare. A Faenza, in casa della neopromossa in B2, c'è stato il tentativo di portare a casa la partita, vincendo il primo set. Poi la forza delle avversarie, sospinte da un pubblico in festa, con gli sbandieratori all'ingresso in campo, è venuta fuori, e hanno vinto. Ma il Retina è uscito dal Pala Bubani con onore.

"Sapevamo che sarebbe stata molto dura, è venuta fuori una bella partita, nulla da recriminare alle mie ragazze - dice l'allenatore Matteo Costanzi - Abbiamo strappato il primo set, una bella prova di carattere. Dal secondo set c'è stato un po' di calo, è saltato il gioco del centrale, meno angoli di attacco, la forbice si è aperta subito. Nel terzo set siamo stati a braccetto fino al 20 pari, loro hanno ripreso il largo, poi ancora una zampata nostra, ma alla fine loro avevano qualcosa in più. Nell'ultimo set, c'è stato un crollo mentale, perchè il nostro obiettivo, cioè portare a casa i tre punti, e raggiungere i play-off, non era più raggiungibile. Sabato ultima gara in casa contro Massavolley, che è la squadra più in forma del momento - guarda avanti Costanzi - sono ancora in lotta per i play-off, verranno a fare punteggio. Dovremo essre bravi a onorare il campionato fino alla fine. Ed è quello che faremo, lo dobbiamo al pubblico e a noi stessi".

Fenix Faenza - Retina Cattolica Volley 3-1 (24/26 - 25/10 - 26/24 - 25/16)

Bacciocchi 7, Gennari 15, Fanelli 3, Campana 1, Franchi 2, Meliffi 0, Giusti 17, Micheletti 5.

Zangheri n.e.

Libero : Ottaviani