FOTO La festa dei bagnini accende il Primo Maggio in Piazzale Fellini

Attualità

Rimini

| 20:13 - 01 Maggio 2019

La glitter school di Rimini si esibisce davanti al palco insieme a Piadyno.

Piacere Spiaggia Rimini E Tu?, l’evento che anticipa l’estate, ormai alla sua quinta edizione, sbanca anche quest’anno: migliaia di persone sono accorse nel piazzale di Marina Centro, nel maxi stabilimento balneare allestito da Spiaggia Rimini Network per presentare il meglio della stagione che sta per arrivare. Il flusso di riminesi e turisti lungo il PSR Village si è goduto una giornata di piena estate con un programma fittissimo di eventi e spettacoli: concertone degli Old Red Bycicle, esibizione dei Tennisfield, dei Ragazzi del Lago, balli latino americani del Club Latino, performance di fuochisti, tantissima animazione insieme a Piadyno e Riminiapp. Un successo straordinario raggiunto anche grazie all’Isola delle Eccellenze, gli stand di Salumarina, Amarcord, Vinamare e l’immancabile Strada dei Vini e dei sapori dei colli di Rimini. Record di affluenze per un evento plastic free, fiumi di vino e di birra, ottimo cibo e l’inconfondibile sound dell’estate in sottofondo.