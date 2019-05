Elezioni, 'Attivamente Santarcangelo' si presenta: 'rilanciamo il commercio nella città'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:37 - 01 Maggio 2019

Il gruppo di AttiVamente Santarcangelo (in gallery il candidato sindaco, Sara Andreazzoli).

Sono quattro i candidati sindaco a Santarcangelo di Romagna. Tra le liste c'è anche AttiVamente Santarcangelo, che come capolista presenta Sara Andreazzoli, ex consigliere comunale. Andreazzoli presenta così la lista: "Un progetto che mette al centro Santarcangelo e i santarcangiolesi". Il programma prevede un potenziamnto delle piste ciclabili, il superamento delle Unioni dei Comuni e un rilancio del commercio, in particolare nel centro storico. Di seguito la nota di presentazione della lista.



“AttiVamente Santarcangelo è un progetto che mette al centro Santarcangelo ed i Santarcangiolesi. Un progetto il cui intento è tener conto dei bisogni del territorio, catalizzando nuove energie e nuove idee senza dover rispondere a logiche di partito o trovarsi etichettati da un simbolo di respiro nazionale. Una risposta realmente civica a temi quali lo sviluppo sociale, economico e ambientale. Santarcangelo è un rubino prezioso, e AttiVamente Santarcangelo vuole esaltarne la lucentezza e il valore, non incastonarlo in un dozzinale anello di cemento come le amministrazioni passate hanno fatto, svilendone l’unicità e il legame con le proprie tradizioni.”

Questo è l’incipit che troverete nel programma completo, che abbiamo depositato la scorsa settimana in Comune, e che a breve metteremo a disposizione anche sulle nostre pagine social e sito internet.

La lista, fatta di persone del territorio e per il territorio, propone un programma che punta al benessere della nostra città, passando per quelli che a nostro avviso sono i temi cari ai nostri cittadini. Progetti e proposte concrete, come il potenziamento del bilancio partecipato, l’obbiettivo rifiuti zero, il potenziamento dei percorsi ciclabili, il superamento dell’Unione dei Comuni o la valorizzazione dei settori turistici emergenti.

Non possiamo certo dimenticarci del centro commerciale naturale, che la precedente amministrazione ha sostenuto solo a parole, quando allo stesso tempo autorizzava nuovi centri commerciali e la costruzione di medie strutture di vendita, con il risultato che oggi è sotto l’occhio di tutti. Fa riflettere infatti, che alcuni partiti (che evidentemente hanno una certa disponibilità economica), abbiano trovato senza alcun problema delle sedi sul corso centrale di Santarcangelo. Se chi ci ha governato fino ad oggi fosse stato meno miope, quegli spazi, oggi, sarebbero occupati da attività commerciali, e non dalle sedi ‘temporary store’ di partito.

Proprio per contrastare l’ecatombe del commercio, che ha fra le possibili conseguenze anche un calo dell’attrattività del nostro centro, proponiamo degli gravi fiscali ai proprietari di locali commerciali che ridurranno il prezzo degli affitti, o che metteranno a disposizione per un periodo limitato gli stessi alle associazioni del territorio.

La nostra concretezza si basa su questo, siamo una lista di persone che vivono la nostra città, ogni singolo giorno, che sanno quali sono i problemi delle frazioni, e che conoscono le potenzialità e le criticità di un paese, come Santarcangelo, che merita una amministrazione realmente civica, lontana dai diktat di partito, e dalle commistioni che questo spesso rappresenta.

Chi oggi si presenta come civico, avendo nella realtà uno o più partiti a sorreggerlo, non fa che mentire ai cittadini, dando ad intendere che avrà sempre le mani libere di agire. Credere che i partiti che oggi ti sostengono, non si metteranno in fila, il giorno dopo il voto, per chiederti il conto, ci risulta particolarmente difficile.

Il nostro motto, e le nostre radici, sono differenti.

#moltilegaminessunlaccio

Sara Andreazzoli Candidato Sindaco per AttiVamente Santarcangelo.