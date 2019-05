FOTO Ecco la divisa disegnata da Aldo Drudi per la Ride Riccione

Sport

La maglia del Ride Riccione.

Per la prima volta tutti i partecipanti della Ride Riccione, la Granfondo della città completamente rinnovata quest'anno nel suo format, si presenteranno sulla linea di partenza sotto l'unico colore della maglia ufficiale dell'evento - ideata dal designer Aldo Drudi - per affrontare i tre diversi percorsi pensati per questo speciale appuntamento all'interno della settimana Ride Riccione Week.



La Ride Riccione, il prossimo 16 giugno, prende il testimone della Granfondo Riccione dando vita ad una gara per bici da corsa che si snoda su alcuni dei più bei paesaggi tra Romagna e Marche per raccontare emozioni e territorio, per la prima volta da viale Ceccarini fino a raggiungere il Cippo Carpegna "Il cielo di Pantani".

La macchina organizzativa ha già i motori al massimo, tante le iscrizioni provenienti da tutta Italia e Europa a pochi giorni dalla chiusura.



Tre i percorsi in programma:

- Ride lunghezza 140 km dislivello 3.100 m 3 cronoscalate

Per chi vuole vivere l'emozione di scalare il Cippo Carpegna

- Medio lunghezza 105 km dislivello 1.700 m 2 cronoscalate

Veloce impegnativo ed affascinate, tra la Valconca e la riviera

- Gourmet lunghezza 35 km dislivello 370 m

Per i golosi di panorami, divertimento e enogastronomia.