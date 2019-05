DIRETTA TESTUALE Calcio C: Rimini - Renate LIVE la sfida salvezza

Sport

Rimini

| 12:45 - 05 Maggio 2019

Diretta testuale Rimini Renate.

PARZIALE:

RIMINI:

In panchina: De Angelis, G. Nava, Brighi, Buonaventura, Cicarevic, Petti, Pari, Arlotti, Viti, Marchetti, Palma, Palumbo.

All. Petrone.

RENATE:

In panchina: Vinci, Pattarello, Saporetti, Spagnoli, Caccin, Finocchio, Li Gotti, Pannati.

All. Diana.

ARBITRO: Marchetti di Ostia (Dell'Università di Aprilia - Rabotti di Roma 2)

RETI:

NOTE:



Inizio gara ore 15



Prima della gara il presidente Giorgio Grassi ha consegnato la maglia celebrativa a Francesco Scotti per le 200 presenze nel Rimini.