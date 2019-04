Fiere Rimini, l'esercizio 2018 si è chiuso con 10,8 milioni di utile netto

Attualità

Rimini

| 19:48 - 30 Aprile 2019

Fiera di Rimini.

Si è chiuso con un utile netto consolidato pari a 10,8 milioni di euro, in progresso del 17,9% sui 9,2 milioni dell'anno precedente, l'esercizio 2018 per Ieg-Italian Exhibition Group, la società nata dalla fusione delle fiere di Rimini e Vicenza. L'assemblea degli azionisti - che ha approvato il bilancio - ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 18 centesimi per azione. Il fatturato consolidato di Ieg si è attestato a 159,7 milioni di euro in crescita del 22,2% sui 130,7 milioni del 2017 mentre il margine operativo lordo è risultato pari a 30,8 milioni di euro, in progresso del 32,6% sui 23,2 milioni dell'anno precedente. Al 31 dicembre 2018 la posizione finanziaria netta del gruppo è risultata pari a 68,9 milioni di euro, contro i 51,3 del 2017 mentre il patrimonio netto consolidato al si è attestato a 114,6 milioni rispetto ai 106,1 mln di euro del 2017.