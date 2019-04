Cade in bici a Marebello di Rimini, 13enne finisce in ospedale con "codice rosso" E' successo in via Regina Margherita nel tardo pomeriggio intorno alle 18.30

Cronaca Rimini | 19:41 - 30 Aprile 2019 Caduta dalla bicicletta, foto di repertorio. Martedì pomeriggio, 30 aprile alle 18.30 un ragazzino di 13 anni stava percorrendo via Regina Margherita a Marebello di Rimini in sella alla sua bicicletta quando è caduto, venendo sbalzato sull’asfalto e battendo la testa: subito soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedicalizzata, è stato trasportato con un codice rosso all’Ospedale 'Infermi' di Rimini. Sul posto anche la Municipale per i rilievi del caso.