Rimini Calcio, l'arbitro della sfida salvezza col Renate è Marchetti di Ostia: quarto anno in Can Pro

| 17:52 - 30 Aprile 2019

L'arbitro Matteo Marchetti di Ostia: dirigerà Rimini-Renate.

Il Rimini ha ripreso martedì pomeriggio al Neri la preparazione in vista del match contro il Renete. Sotto osservazione Marchetti e Arlotti, che hanno saltato l'ultimo turno (bene che vada sarà recuperabile il secondo), e soprattutto Alimi che ha saltato per precauzione il derby di Pesaro dopo il match precedente per squalifica.

L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti di Ostia (Dell'Università-Rabotti i collaboratori) al quarto anno in Can Pro, uno dei fischietti più bravi della LegaPro.

GIUDICE SPORTIVO Confermate le squalifiche di Guiebre e Montanari nelle file del Rimini, di Guglielmotti, Rada e Quaini in quelle del Renate.



GLI ALTRI STOP

SQUALIFICA PER TRE GARE

SPIGHI MIRCO (TERAMO) perché‚ disinteressandosi completamente del pallone, colpiva con violenza un avversario con il piede a martello provocandogli una ferita che lo costringeva ad abbandonare la gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE

LAMBRUGHI ALESSANDRO (TRIESTINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA

ONESCU e DANTI (VIRTUSVECOMP VERONA)

LAZZARI (A.J. FANO)

GLI ALTRI FISCHIETTI

ALBINOLEFFE vs VICENZA Davide Mario Arace di Lugo di Romagna (De Palma-Cubicciotti)

FANO vs TRIESTINA Davide Miele di Torino (Massimino-Dicosta)

RAVENNA vs IMOLESE Nicolò Cipriani di Empoli (Avalos-Catamo)

SUDTIROL vs MONZA Marco Rossetti di Ancona (Grasso-Tomasello)

FERALPISALO' vs PORDENONE Maria Marotta di San Giovanni a Piro (Poma-Cortese)

FERMANA vs SAMBENEDETTESE Federico Longo di Paola (Massara-Terenzio)

GIANA ERMINIO vs VIS PESARO Claudio Petrella di Viterbo (Micalizzi-Licari)

GUBBIO vs VIRTUS VERONA Luigi Carella di Bari (Berti-Mariottini)

TERAMO vs TERNANA Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto (Segat-Miniutti)