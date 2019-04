Qualificate ai Nazionali le atlete della Ginnastica Artistica Riccione

Sport

Riccione

| 17:36 - 30 Aprile 2019

Ginnastica Riccione.

Le atlete della sezione artistica della Ginnastica Riccione categoria Gold volano al Campionato nazionale Individuale Gold FGI Junior e Senior. Risultato eccezionale per le Junior3 Elisa Palazzini, Maya Battistini e per la Junior1 Suamy Battistini. Il pass è arrivato sabato a Mortara, in provincia di Pavia, durante le gare di ripescaggio dopo che la settimana prima nella Zona Tecnica le ragazze non erano riuscite a centrare l’obiettivo della qualificazione diretta.

Poco importa, perché ora le allieve dei tecnici Stanislav Genchev, Magda Batocco e Manuele Amenta hanno centrato il pass su vari attrezzi. Se nel totale della prova non sono riuscite ad agguantare il 4° posto unico modo per accedere all’Individuale Gold Junior e Senior di Catania (ottimo nono posto comunque per Suamy Battistini in gara con altre 49 ginnaste), le atlete riccionesi non si sono date per vinte e hanno ottenuto ottimi punteggi e un podio agli attrezzi, qualificandosi nei singoli attrezzi.

Elisa Palazzini (Junior3 classe 2004) medaglia d’argento (su 27 partecipanti) al corpo libero e qualificazione alle parallele; Maya Battistini (Junior3 classe 2004) qualificazione al volteggio; Suamy Battistini (Junior1 classe 2006) qualificazione alla trave.

Soddisfazione del presidente dell’Asd Ginnastica Riccione, Francesco Poesio che sottolinea: ”La crescita di questa sezione sta avvenendo grazie ad innesti di nuove attrezzature, maggiore organizzazione e soprattutto grande impegno da parte dei nostri atleti che ogni giorno fanno tanti sacrifici e rinunce per perseguire obiettivi importanti. Per quanto riguarda i nostri tecnici, credo ci sia poco da aggiungere se non un grazie di vero cuore. Viva la Ginnastica Riccione e viva Riccione”.