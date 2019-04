Rimini Calcio, per il match salvezza di domenica contro il Renate ingresso a un euro

Sport

Rimini

| 16:20 - 30 Aprile 2019

Tutti al "Romeo Neri" per sostenere i colori biancorossi, tutti allo stadio al fianco della maglia a scacchi nella sfida che vale una stagione.

Domenica, in occasione della gara Rimini-Renate (fischio d'inizio ore 15), il Rimini F. C. ha ideato una nuova speciale promozione allo scopo di consentire a quanti più tifosi possibili di essere presenti al “Romeo Neri” per supportare la squadra biancorossa.

La nuova iniziativa prevede l’ingresso a € 1 in tutti i settori dell’impianto (prezzo unico dai 4 anni in su).

I titolari di abbonamento stagionale potranno, come sempre, accedere all'impianto presentando la propria tessera.

La prevendita scatterà giovedì pomeriggio (dopo la consueta riunione del Gos) e i biglietti si potranno acquistare nei seguenti punti facenti parte del circuito Go2:

Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 – Rimini (0541.27656)

Santarcangelo Eventi, via Pascoli 22 – Santacangelo (0541.623818)

I botteghini dello stadio “Romeo Neri” saranno aperti nelle giornate di venerdì e sabato dalle ore 10 alle 13, la domenica dalle 10 alle 15.15.

Si ricorda che è necessario presentarsi con un documento di identità (sia adulti che bambini), senza di questo non sarà possibile emettere alcun tagliando.

Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita al fine di evitare file ai botteghini.