A San Marino sul palco Paolo Ruffini e attori disabili: 'non è uno spettacolo di beneficenza'

Eventi

Repubblica San Marino

| 12:29 - 01 Maggio 2019

Il cast dello spettacolo Up & Down.

Sabato 4 maggio alle 21 il teatro Nuovo di Dogana ospiterà "Up&Down", spettacolo con Paolo Ruffini e gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius, alcuni di loro affetti da disabilità. Paolo Ruffini sale sul palco per realizzare un "One Man Show", ma subirà boicottaggi e interruzioni da parte di attori che si dimostreranno più abili di lui. Uno spettacolo per ridere e commuoversi grazie al bravissimo cast della compagnia diretta da Lamberto Giannini, che racconta: "Non è uno spettacolo di beneficenza, la disabilità è una condizione umana e come tutte le condizioni umane sono belle e possono diventare arte".

Clicca sul pulsante audio per ascoltare l'intervista.