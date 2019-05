Elezioni amministrative 2019 nei Comuni della Provincia di Rimini - GUIDA AL VOTO

Attualità

Domenica 26 maggio dalle 7 alle 23, in concomitanza con le votazioni del nuovo Parlamento europeo, 16 Comuni riminesi andranno al voto per eleggere le proprie amministrazioni. Sono 80 mila gli elettori attesi alle urne per esprimere la loro preferenza sugli oltre 30 candidati della Valmarecchia. Di seguito i nomi e le liste a sostegno dei 38 candidati alla carica di sindaco: 8 sono quelli uscenti, altrettanti quelli ricandidati.





1. COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA (ca. 15 mila elettori)

Sindaco uscente: Enzo Ceccarelli



Candidati:



Gabriele Bucci

lista civica “Bucci sindaco”

Alternativa Democratica per Igea Marina

Italiana in Comune Bellaria Igea Marina

Filippo Giorgetti

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni

Siamo per Bim Filippo Giorgetti sindaco

Italia Unione di Centro

Danilo Lombardi

Movimento 5 Stelle





2. COMUNE DI CASTELDELCI (ca. 400 elettori)

Sindaco uscente: Luigi Cappella



Candidati:



Fabiano Toninelli

Noi per Casteldelci





3. COMUNE DI MAIOLO (ca. 700)



Candidati:



Marcello Fattori (sindaco uscente)

lista civica Sviluppo e Partecipazione per Maiolo





4. COMUNE DI MISANO ADRIATICO (ca. 10 mila elettori)

Sindaco uscente: Stefano Giannini



Candidati:



Fabrizio Piccioni

Piccioni sindaco

Daniela Ruggeri

Movimento 5 Stelle

Veronica Pontis

Lega Misano Adriatico – lista civica

Veronica Pontis sindaco

Claudio Cecchetto





5. COMUNE DI MONDAINO (ca. 1100 elettori)

Sindaco uscente: Matteo Gnaccolini



Candidati:



Massimo Giorgi

Vivi Mondaino – lista civica

Luigino Casadei

lista cittadina Insieme per Mondaino





6. COMUNE DI MONTEFIORE CONCA (ca. 2 mila elettori)

Sindaco uscente: Vallì Cipriani



Candidati:



Massimiliano Forlani

Massimiliano Forlani sindaco

Filippo Sica

lista civica Insieme per Montefiore





7. COMUNE DI MONTEGRIDOLFO (ca. 850 elettori)



Candidati:



Luca Sanchini

Goccia a Goccia Montegridolfo

Lorenzo Grilli (sindaco uscente)

Civica Unitaria per Montegridolfo





8. COMUNE DI POGGIO TORRIANA (ca. 4 mila elettori)

Sindaco uscente: Daniele Amati



Candidati:



Ronny Raggini

Uniti a Poggio Torriana

Monica Brigliadori

Poggio Torriana Adesso





9. COMUNE DI SALUDECIO (ca. 2500 elettori)



Candidati:



Dilvo Polidori (sindaco uscente)

Insieme per il Bene Comune

Giuseppe Sanchini

Saludecio Futura





10. COMUNE DI SAN CLEMENTE (ca. 4200 elettori)



Candidati:



Mirna Cecchini (sindaca uscente)

Lista civica Noi per San Clemente

Alfonso Scala

Civica San Clemente

Sandro Ricci

Lista civica San Clemente nel Cuore

Sabrina Casamenti

Movimento 5 Stelle





11. COMUNE DI SAN GIOVANNI MARIGNANO (ca. 7500 elettori)



Candidati:



Daniele Morelli (sindaco uscente)

Daniele Morelli centro sinistra

Gabriele Ottaviani

Lista civica Alternanza Politica





12. COMUNE DI SAN LEO (ca. 2900 elettori)

Sindaco uscente: Mauro Guerra



Candidati:



Leonardo Bindi

San Leo Progetto Comune

Pietro Franesi

Cambiare San Leo

Alessandro Tosarelli

Siamo San Leo





13. COMUNE DI SANT’AGATA FELTRIA (ca. 2200 elettori)



Candidati:



Guglielmino Cerbara (sindaco uscente)

Cittadini Santagatesi Uniti

Paolo Ricci

Avanti Insieme per Sant’Agata Feltria





14. COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (ca. 17500 elettori)



Candidati:



Cinzia Salvatori

Rinascita civica

Sara Andreazzoli

Attivamente Santarcangelo

Alice Parma (sindaca uscente)

Partito Democratico Alice Parma sindaco

Pensa – Una Mano per Santarcangelo

Più Santarcangelo!

Domenico Salmorani

Lega Salvini Premier Romagna

Forza Italia Berlusconi per Samorani

Santarcangelo in Comune Samorani sindaco

Un Bene in Comune Samorani sindaco





15. COMUNE DI TALAMELLO (ca. 1000 elettori)

Sindaca uscente: Francesca Ugolini



Candidati:



Pasquale Novelli

Tutti Insieme per Talamello





16. COMUNE DI VERUCCHIO (ca. 8200 elettori)



Candidati:



Stefania Sabba (sindaca uscente)

Impegno civico per Verucchio Roberto Baschetti

Immagina Verucchio centro destra Christian Maffei

Verucchio Domani