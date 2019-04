'Furbetti' dello scontrino nel mirino della Finanza. Albergo di Torre Pedrera incassa in nero 5000 euro

Cronaca

Rimini

| 15:19 - 30 Aprile 2019

Nel periodo di Pasqua la Guardia di Finanza di Rimini ha svolto 103 interventi per verificare il corretto rilascio di scontrini e ricevute fiscali, rilevando irregolarità in 62 attività economiche tra alberghi, bar, ristoranti del litorale e anche dell’entroterra (agriturismo, ristorante, alimentari): il mancato rilascio degli scontrini ha coperto un incasso di 16.000 euro. In particolare, in un albergo di Torre Pedrera, è stato accertato un incasso in nero di quasi 5000 euro, per pernottamenti del periodo pasquale e ponte del 25.



ALTRI CONTROLLI. Otto i controlli nei confronti di altrettanti distributori stradali di carburante situati sulle principali rotabili di Rimini, Riccione e Cattolica; per quattro di queste stazioni di servizio sono state riscontrate violazioni amministrative in materia di disciplina dei prezzi del carburante. Da ultimo, stamane, è stato eseguito un sequestro amministrativo in una area commerciale di Rimini, togliendo dal mercato oltre 100.000 articoli privi di etichettatura di sicurezza. L’intervento è stato effettuato durante un controllo in materia di sicurezza prodotti nei confronti di una impresa, gestita da cittadini di nazionalità cinese, operante nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di articoli di bigiotteria. Durante il controllo è stato individuato anche un lavoratore “in nero” di nazionalità cinese.