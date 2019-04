A Santarcangelo 'caccia ai tesori' tra le bancarelle, torna la Festa del Collezionista

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:11 - 30 Aprile 2019

Festa del collezionista a Santarcangelo.

Domenica 5 maggio a Santarcangelo la Casa del Tempo si arricchisce con le bancarelle della Festa del Collezionista: un appuntamento per gli appassionati di antiquariato, oggetti da collezione, curiosi o particolari.

Dalle 8,30 alle 19 piazza Ganganelli ospiterà quindi il tradizionale mercatino di antiquariato, modernariato e vintage della Casa del Tempo, le vie Don Minzoni, Molari, Matteotti e Cavour il Mercatino del Riuso e le vie Saffi e Battisti il Mercatino delle Famiglie. Infine, nel gazebo di piazza Ganganelli sarà presente il mercatino dei libri già letti, tramite il quale il gruppo Ci.vi.vo Amici della Biblioteca di Santarcangelo raccoglie fondi per attività e attrezzature per la Baldini, mentre a fianco della scuola Pascucci l’associazione La Stadera “Sotto il segno della bilancia” propone la mostra di circa 30 bilance e stadere da collezione dal ’700 a oggi.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono previste alcune modifiche alla viabilità. Dalle 6,30 alle 21,30 sono vietati transito e sosta nelle vie Rino Molari, Don Minzoni, Cavour, Matteotti, Battisti e in piazza Ganganelli.



Sempre domenica 5 maggio, dalle 16 alle 20, al Musas si rinnova l’appuntamento con lo scambio di libri in libertà del Bookcrossing. In contemporanea ci sarà anche “Straccio Stop Wars. Date una possibilità alla pace” per lasciare il proprio segno sul grande “straccio” installato nella sala dell’Ottocento del Musas.