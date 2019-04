Ecco i biglietti vincenti della lotteria da record del Campo Lavoro

Attualità

Si è svolta ieri sera presso la sede dell’Associazione, in via Carlo Zavagli a Rimini, l’estrazione della grande lotteria abbinata, come da tradizione, al Campo Lavoro 2019. Quest’anno la sorte ha premiato il centro raccolta di Riccione, che si aggiudicato il primo premio in palio, e il centro raccolta di Rimini dove sono stati venduti i biglietti vincenti il secondo e terzo premio. Complessivamente, su 15 biglietti estratti, 7 sono stati venduti a Rimini (di cui 4 nella sola parrocchia del Borgo San Giuliano, quest’anno particolarmente fortunata) mentre altri 4 biglietti sono stati venduti a Riccione, 2 a Bellaria, 1 a Santarcangelo, 1 a Verucchio. La lotteria del Campo Lavoro ha segnato quest’anno un nuovo record con 33.161 biglietti venduti e un ricavato totale di 16.580 euro che confluiranno nel bilancio finale della manifestazione. L’organizzazione ringrazia i diversi sponsor e i tanti che hanno collaborato all’iniziativa.

Ricordiamo che i premi potranno essere ritirati fino al 29 maggio presso la Parrocchia di Cristo Re in Via delle Officine 65 a Rimini, dal lunedì al venerdì, dalle 17.30 alle 19.



Qui di seguito l’elenco completo dei numeri estratti



Buono Spesa di € 500, da utilizzare presso negozi e supermercati Coop Numero estratto 11319, venduto a Riccione

Pernottamento in suite per 2 persone con colazione e cena presso hotel “Relais I Tre Re” di Poggio Torriana. Numero estratto 33515, venduto a Rimini

Soggiorno per 2 persone presso albergo “Madonna delle Vette” di Alba di Canazei. Dal 10 al 12 gennaio 2020. Numero estratto 33189, venduto a Rimini

Smartphone Htc Desire 526G offerto da Vodafone Rimini Centro Numero estratto 36177, venduto a Rimini

N. 5 Buoni ingresso a Acquafan di Riccione- Numero estratto 24897, venduto a Rimini

N. 5 Buoni ingresso a Oltremare di Riccione. Numero estratto 25863, venduto a Bellaria

Buono del valore di € 100 in prestazioni fisioterapiche offerto da Fisiokinetica Santarcangelo. Numero estratto 13490, venduto a Rimini

Buono del valore di € 100 in prestazioni fisioterapiche offerto da Fisiokinetica Santarcangelo. Numero estratto 13014, venduto a Rimini

Watch Alcatel One touch offerto da Vodafone Rimini centro. Numero estratto 21574, venduto a Santarcangelo

Watch Alcatel One touch offerto da Vodafone Rimini centro Numero estratto 15040, venduto a Verucchio

Buono per trattamento estetico presso Centro Serendipity Rimini Numero estratto 00528, venduto a Riccione

Buono spesa di € 50 offerto da Girometti Formaggi Santarcangelo. Numero estratto 29473, venduto a Bellaria

N. 6 Ingressi cinema ed eventi presso Cinema Teatro Tiberio Rimini. Numero estratto 09958, venduto a Riccione

Smartphone Galaxy Nexus offerto da Vodafone Rimini centro. Numero estratto 00471, venduto a Riccione

Zaino Napapijiri casual colore rosa. Numero estratto 31441, venduto a Rimini

I possessori dei biglietti vincenti potranno ritirare i premi presso la Parrocchia di Cristo Re, in Via delle Officine 65 a Rimini, entro il 29 maggio prossimo.