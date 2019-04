Pink Nic del Primo Maggio al Parco della Resistenza di Riccione

Eventi

Riccione

| 12:35 - 30 Aprile 2019

Laghetto del parco della Resistenza di Riccione.

Mercoledì Primo Maggio si svolgerà al Parco della Resistenza il Pink Nic, organizzato dal Comitato Parco Sport Village con il patrocinio del Comune di Riccione. Sarà una giornata dove sarà possibile svolgere in mezzo alla natura, con tocchi di colore rosa, svariate attività ricreative, quali spettacoli itineranti di danza e teatro con musica dal vivo, laboratori creativi e artistici, letture animate, musica nel bosco, meditazione Chakra Sound e bioginnastica.





Spazio anche allo sport con dimostrazioni di judo, karate e taekwondo, percorsi ad ostacoli in bicicletta e attività sportive con personal trainer. Saranno presenti info point dello Stadio del Nuoto, i bambini potranno cimentarsi in prove gratuite di pattinaggio assistiti da personale del Pattinaggio Artistico. Presenti anche altre discipline sportive. Previsti infine angoli ristoro, merenda con piadina e nutella e degustazioni di vini.