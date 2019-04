Eventi, mostre, tutti i parchi aperti: un altro lungo ricco ponte a Rimini

Eventi

Rimini

| 11:58 - 30 Aprile 2019

Rimini è pronta per un altro lungo ponte di questa intensa primavera. Le festività del primo maggio propongono un ricco calendario di eventi capaci di attirare presenze turistiche. Si inizia con Piacere Spiaggia Rimini, e tu?. Per due giorni la spiaggia si trasferisce in Piazzale Fellini (30 aprile - 1° maggio) con spettacoli, musica, cibo, vino e divertimento per grandi e piccoli. La musica sarà protagonista al Parco Marecchia, zona Ponte Tiberio, con Marecchia Dream Fest (30 aprile - 1° maggio). Più di quarantamila i fan delle due ruote attesi dal 3 al 5 maggio in piazzale Fellini per la Reunion Rimini, il raduno motoristico tra i più prestigiosi a livello nazionale. Sempre dal 3 al 5 maggio Rimini celebra con “La settima arte” - un festival di tre giorni fra proiezioni, conferenze, masterclass e la mostra DAVID LYNCH. Dreams. A Tribute To Fellini.

Spostato invece all'8 maggio il concerto di Raf e Tozzi previsto il 30 aprile al RDS Stadium, a causa di una laringite che ha colpito Umberto Tozzi.

In questi giorni di festa tanto divertimento anche a Fiabilandia e nei Parchi Costa Edutainment della Riviera romagnola, Italia in miniatura, Oltremare e l'Acquario di Cattolica. Parchi rinnovati e arricchiti di novità e di esperienze e con un calendario di eventi per grandi e piccoli.