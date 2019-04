Challenge Riccione, modifiche alla viabilità nel comune di Rimini in zona San Salvatore

Attualità

Rimini

| 10:58 - 30 Aprile 2019

Domenica 5 maggio, in occasione del Challenge di Riccione, sono previste modifiche alla viabilità anche nel territorio del Comune di Rimini. Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di domenica 5 maggio saranno infatti chiuse al traffico le vie Panzano, Casalecchio, San Salvatore.

Via Coriano e via Montescudo saranno interrotte poco prima del loro incrocio con via San Salvatore e non transitabili dunque per dirigersi da Rimini a Coriano, Montescudo, Montecolombo. Il percorso alternativo consigliato è quello dalla statale Adriatica, passando da Riccione.

Le modifiche alla viabilità sono indicate anche da segnaletica di preavviso e deviazione, già affissa in prossimità dei tratti interessati.

“Si tratta – puntualizza l’Amministrazione Comunale di Rimini – in gran parte delle stesse modifiche al traffico che saranno necessarie anche per il passaggio della prova a cronometro individuale del Giro d’Italia, che interesserà lo stesso percorso nella giornata di domenica 19 maggio”