Tradizionale sfilata dei mezzi agricoli e Festa dei Lavoratori a Bellaria Igea Marina

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 10:02 - 30 Aprile 2019

Trattore, foto di repertorio.

Avrà inizio alle ore 10,30 la tradizionale Sfilata dei Mezzi Agricoli del 1° Maggio a cura del Comitato Bellaria Monte. La colorata carovana, realizzata in collaborazione con l'associazione culturale Cagnona.it e Old-Tractors di Baschetti Omar, come ogni anno attraverserà il centro cittadino. La manifestazione,particolarmente sentita da queste parti, si inserisce tra le rievocazioni della Festa del Lavoro organizzate in tutta la provincia e si concluderà attorno alle ore 11,30 nel piazzale antistante il Circolo Santa Margherita con un rinfresco per i partecipanti. L'appuntamento è fissato per le ore 10,00 nel piazzale dello Stadio di Bellaria Igea Marina.