E' morto Giorgio Fabbri, marito di Maddalena Fellini

30 Aprile 2019

Francesca Fabbri Fellini e il padre Giorgio.

E' scomparso lunedì 29 aprile all'età di 93 anni Giorgio Fabbri marito di Maddalena Fellini, cognato di Federico e padre di Francesca Fabbri Fellini. Giorgio Fabbri è stato un pediatra molto conosciuto che aveva pazienti in tutta la provincia di Rimini.



Così la figlia lo ricorda in un post su Facebook "Caro Comandante (è così che ti chiamavamo) stamattina hai deciso di lasciare il Comando che ti era stato affidato sulla terra e sei volato in cielo dalla Mamma.Ma che cosa dico, è lei che è venuta a prenderti con un permesso speciale. Ora siete riuniti per l’eternità, come volevi tu. Mi mancherai enormemente. Arrivederci Papà!"