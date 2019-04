Serie A calcio: il finale di campionato

Sport

20:17 - 29 Aprile 2019

Come ogni anno anche quest’anno il Campionato di calcio di Serie A sta per volgere al termine. Mancano solo 4 partite e anche se il vincitore è in sostanza già certo, sono ancora molti i giochi da fare. Chi si occupa di pronostici di Serie A si trova infatti con delle belle gatte da pelare: svariate squadre combattono ancora aspramente per guadagnarsi gli ultimi punti in palio, con diversi scontri in cui la vittoria non è così scontata quanto possa sembrare.

La 34° di campionato

Nel corso della 34° giornata di campionato abbiamo proprio assistito a questo tipo di situazione: anche le partite che sulla carta sembravano già con un risultato certo, hanno dato del filo da torcere a chi prepara i pronostici e a chi ha la passione delle scommesse sportive. Ad esempio molti tifosi attendevano Inter- Juventus senza troppa preoccupazione e invece l’Inter è riuscita a spuntare un pareggio contro la squadra che ha già lo scudetto in mano, mostrando in vari momenti di potersi anche meritare la vittoria. A Torino la squadra di casa ha inflitto una dura sconfitta al Milan, alla ricerca disperata di quei punticini che potrebbero farlo salire in classifica fino al quarto posto, o addirittura al terzo. Come dicevamo, a fine campionato nulla è scontato e anche una squadra che nelle ultime giornate non ha brillato potrebbe lanciarsi in un gioco originale, o mostrare uno stato di forma ideale che le consente di raggiungere traguardi che in altri casi potevano essere poco probabili.

Le partite giocate sino all’ultimo

Anche se i risultati parlano in modo diverso, alcune partite della scorsa giornata di campionato sono state godibilissime, dal primo all’ultimo secondo. Come ad esempio Bologna-Empoli, con la squadra di casa che ha saputo mantenere un gioco continuo, nonostante un Empoli, terz’ultimo in campionato, che ha dato del filo da torcere ai bolognesi. Roma-Cagliari è finita 3 a zero, il risultato però nasconde una squadra di casa che ha mostrato alcuni dei suoi limiti, riuscendo comunque a portare a casa 3 punti importanti in questo momento del campionato. Il Chievo, ultimo in classifica, ha pareggiato in casa contro il Parma, anche in questo caso una partita che ha infiammato i tifosi.

Cosa aspettarci per la prossima giornata

Come abbiamo detto, a questo punto del campionato sono molte le squadre che combattono per ogni singolo punto che possono ancora spuntare prima del termine dei giochi. Per questo motivo non è semplice fare dei pronostici su cosa avverrà nel corso della 35° giornata. Di certo ci sono alcune gare particolarmente agguerrite, già sulla carta, come ad esempio il derby Juventus-Torino, con i granata alla ricerca di qualche punto per sollevarsi in classifica verso il 4° posto. A tal proposito, sarà particolarmente agguerrita anche Lazio-Atalanta, uno dei match più attesi della prossima giornata di campionato. Chi è alla ricerca del bel gioco comunque non si deve fossilizzare sul singolo scontro, perché le squadre di quest’anno in serie A sono particolarmente agguerrite e una bella gara arriva anche dal desiderio di fare del proprio meglio in qualsiasi situazione.