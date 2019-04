Montefiore Conca: alla rocca ospite lo scrittore e romanziere romagnolo Eraldo Baldini

Eventi

Montefiore Conca

| 16:02 - 29 Aprile 2019

La Rocca di Montefiore Conca.

Sabato 4 maggio alle 17,30, la rocca di Montefiore Conca ospita un noto scrittore romagnolo, Eraldo Baldini.

Romanziere affermato in Italia e all'estero, vincitore di numerosi premi letterari, ritenuto il creatore del genere " gotico rurale " ci condurrà attraverso due delle sue opere in un mondo affascinante e misterioso.

Fantasmi e luoghi stregati di romagna. Tra mito, leggenda e cronaca. Tenebrosa romagna. mentalita, misteri e immaginario collettivo nei secoli della paura e della "maraviglia".

Nel terzo millennio ha ancora senso parlare di fantasmi? Certamente sì, perchè gli enigmi su cosa ci sia dopo la morte, sull'esistenza di un mondo invisibile o sfuggente, sul mistero di esistenze immateriali non hanno di certo, con la modernità, smesso di affascinare l'uomo.