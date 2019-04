Tennis C femminile, Viserba domina (3-1) il Ct Casalgrande nella seconda giornata del campionato

Sport

Rimini

| 15:42 - 29 Aprile 2019

La squadra femminile di serie c del Tennis Viserba.



Ancora una netta vittoria in serie C femminile per il Tennis Viserba che ha sbancato per 3-1 il campo del Ct Casalgrande nella seconda giornata della fase regionale a gironi. Nei singolari vittorie di Alessandra Mazzola su Elena Martinelli per 6-0, 6-0, Nicol Capone su Chiara Rinaldi per 6-1, 7-6, ed Emily Maggi su Sofia Ceccardi per 6-1, 6-1. Il punto della sicurezza per Viserba è arrivato dal doppio vinto da Chiara Giorgetti ed Alessandra Mazzola su Giulia Sghedoni e Sofia Ceccardi per 6-1, 6-0.

Domenica 5 maggio nella 3° giornata il Tennis Viserba ospiterà il Ct Castenaso. Il team viserbese è stato seguito dal maestro Marco Mazza e dal vicepresidente Roberto Rinaldi.