Piazzale Fellini dal 3 al 5 maggio si trasforma in un grande parco dei motori

Attualità

Rimini

| 15:02 - 29 Aprile 2019

Il lungo ponte avviatosi a Pasqua si conclude all’insegna dei motori. Da venerdì 3 a domenica 5 maggio in piazzale Fellini arriva Reunion Rimini, quinta edizione di un evento nato come motoraduno di motociclette americane e divenuto il secondo evento nazionale nell’ambito dei motoraduni in termini di presenze ed è tra i più grandi eventi motoristici europei. Tre giornate di divertimento, ma anche con momenti di formazione e di spettacolo, nel cuore della Motor Valley. L’organizzazione è a cura del Centro Congressi SGR e di Motociclette Americane Club. L’obiettivo dell’edizione 2019 è superare le 40.000 presenze, con partecipanti da oltre 10 Paesi.



Reunion Rimini è stata ufficialmente inserita dal Comune di Rimini tra le manifestazioni a rilevanza turistica e con il patrocinio della Motor Valley renderà omaggio al formidabile brand che tiene insieme un distretto economico, turistico e sportivo di impareggiabile appeal. All’interno dell’area espositiva dedicata alla Motor Valley, ci sarà anche la presenza di Misano World Circuit con la presentazione dei grandi eventi in programma nei prossimi mesi. Sarà presente anche un track allestito con un simulatore costruito con una vera moto del campionato mondiale Superbike e con altre attività dedicate alle famiglie e ragazzi delle scuole, per provare le emozioni della gara.



In piazzale Fellini saranno protagonisti coloratissimi esemplari a due e quattro ruote, numerose le officine customizer che hanno aderito, le Case Costruttrici che mettono a disposizione la prova gratuita dei loro nuovi modelli e la straordinaria presenza di 150 auto americane sul Lungomare Tintori.

Il Villaggio sarà popolato da stand che proporranno merchandising e accessori per bikers, food truck e beverage, con mix di eccellenze culinarie internazionali e prodotti del territorio. E poi ancora, l’area artisti con la presenza di veri e propri creativi del mondo custom, i famosi custom painters, gli spettacoli di free style motocross e le demo ride moto.



NUMERI DI REUNION RIMINI 180 espositori – 150 auto americane – 200 studenti – 170 club presenti – 3.000 mq di esposizione – 1.000 moto in parata – 6.000 spettatori a ‘Rock a Tutto Gas’



NOVITA’ 2019 Tra le novità del 2019 spicca Freestyle Motocross. I migliori stunts italiani ed europei daranno vita a spettacoli mozzafiato: al centro della grande rotonda del Villaggio, di fronte al mare, basterà alzare gli occhi al cielo per godersi evoluzioni sorprendenti.



TRE SERATE CON ROCK A TUTTO GAS AD INGRESSO GRATUITO

Come tutti gli anni torna l’adrenalinico Rock a tutto Gas, la tre giorni di musica live gratuita che vede l’esibizione di prestigiose band di fama internazionale, pronte a trascinare oltre 6.000 persone.

Venerdì 3 maggio, dalle 21.30, sul palco di piazzale Fellini andrà in scena lo spettacolo dei Queen Mania, con la migliore tribute band d’Europa che omaggerà i mitici Queen e il leggendario Freddie Mercury.

Sabato 4 maggio dalle 21.00 toccherà a Rock History, uno spettacolo che rievocherà i grandi successi di sei band mitiche del rock mondiale: Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Deep Purple, Iron Maden e Guns N’ Roses.

Domenica 5 maggio concerto pomeridiano. Alle 17.30 Antonio Sorgentone (vincitore di Italia’s Got Talent 2019) è atteso sul palco di Reunion Rimini coi suoi virtuosismi al pianoforte. Prima e dopo doppio DJ set in pieno stile vintage con musica rock ’n’ roll, boogie woogie, e anni 50’60’70’.



MOSTRA PERMANENTE All'interno del Palazzo del Turismo saranno esposte in mostra le bellissime moto che parteciperanno al Bike Show (premio per la miglior moto custom). Alla consueta panoramica di moto presenti in piazzale Fellini, l’organizzazione ha offerto l’opportunità anche alle piccole officine di portare i loro modelli per concorrere all’ambito premio, che saranno posizionate al chiuso per una ulteriore opportunità di ammirare gli autentici gioielli attesi a Reunion Rimini.



SABATO 4 MAGGIO LA PARATA IN CENTRO Immancabile poi la Parata di sabato 4 maggio, che vedrà i motori percorrere le vie storiche della città, passando per le zone riqualificate simbolo del cuore della città di Fellini. Il lungo e variopinto serpentone si avvierà alle 15.00 da piazzale Fellini.







