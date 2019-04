Calcio C, tegola sul Rimini: saranno squalificati Guiebre e Montanari (sono in diffida)

Sport

Rimini

| 14:43 - 29 Aprile 2019

Il centrocampista del Rimini Andrea Montanari salterà la sfida col Renate: era in diffida.

Ha lasciato conseguenze l'ultimo turno di campionato sia sul Rimini sia sul Renate che domenica al Romeno Neri (ore 15) si guiocheranno la salvezza. Nelle file dei bioancorossi saranno squalificati Montanari e Guiebre, entrambi ammoniti (sono in diffida), nelle file del Renate Guglielmotti (espulso) e Quaini (era in diffida). Da verificare le condizioni di Vassallo, fermo da due turni

Martedì riprende la preparazione del Rimini di mister Mario Petrone alla decisiva sfida che si giocherà domenica, al "Romeo Neri", con il Renate. Da verificare le condizioni di Arlotti e Marchetti, assenti a Pesaro per guai muscolari e soprattutto di Alimi, la cui presenza sarà fondamentale vista l'assenza di Montanari. Il centrocampista, reduce da un turno di squalifica e tenuto in panchina a scopo precauzionale a Pesaro, dovrebbe esserci.

La squadra biancorossa si ritroverà domani pomeriggio per il primo allenamento settimanale. Mercoledì è in programma una doppia seduta, poi giovedì i ragazzi in maglia a scacchi lavoreranno il pomeriggio. Venerdì e sabato, giorno dedicato alla rifinitura, i biancorossi saranno in campo la mattina. Tutte le sedute si svolgeranno a porte chiuse.