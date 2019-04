Primo Maggio a Santarcangelo, tutte le limitazioni al traffico e alla sosta

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:40 - 29 Aprile 2019

Polizia Municipale al lavoro per la viabilità.

Per consentire lo svolgimento delle iniziative in programma il Primo Maggio, sono previste alcune modifiche alla viabilità nel centro di Santarcangelo e nei pressi del parco artistico di Mutonia.

In occasione del corteo agricolo organizzato da Cia Romagna e della festa in piazza Ganganelli, è istituito il divieto di transito e sosta dalle 7,30 alle 19 in piazza Gramsci, mentre dalle 10 alle 11,30 nelle vie Cavallotti, Pascoli (tra le vie Cavallotti e Celletta Roccari), Dante Di Nanni (tra le vie Celletta Roccari e Piave e tra via Garibaldi e Cavallotti), Piave, Togliatti (tra le vie Piave e Sancisi), Edoardo Sancisi, Celletta dell’Olio, (tra via Marini e via Sancisi), Gaetano Marini e Garibaldi. Transito e sosta vietati in piazza Ganganelli dalle ore 7,30 alle 20 e dalle 10 alle 19 anche nel tratto antistante il municipio.

Modifiche alla circolazione del traffico sono previste anche per la manifestazione “Workout Stage” presso il parco artistico di Mutonia. Dalle 9 alle 24 transito e sosta sono vietati in via Vecchia Marecchia (tra la via Le Fosse e il fiume Marecchia), con l’eccezione dei residenti nella via stessa e nelle vie Calatoio Ponte, Ceccarino e Casetti Pozzi (a cui verrà fornito un apposito contrassegno), delle persone disabili e di chi si reca all’evento in moto, che potrà parcheggiare in via Ceccarino. Dalle ore 9 alle 24 sarà inoltre in vigore il senso unico con direzione Santarcangelo-Rimini in via Le Fosse e in via Gronda Est (dove sarà consentita la sosta in entrambi i lati della marcia), nonché il divieto di accesso in direzione mare-monte nel tratto di via Montalaccio compreso tra le vie dell’Orzo e Gronda Est. Nei medesimi orari sarà inoltre vietata la sosta negli stalli riservati ai camion del parcheggio tra via Gronda Est e via del Frumento.

Per partecipare alla festa senza il problema del traffico e del parcheggio, dalle ore 11 alle 24 sarà disponibile un servizio navetta per raggiungere Mutonia dalla stazione ferroviaria di Santarcangelo e dal parcheggio di piazza della Fornace.