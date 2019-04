Calcio giovanile, Santarcangelo: oltre alla Juniores vincono anche Under 17 e Under 16

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:21 - 29 Aprile 2019

Il gol segnato su calcio piazzato del Santarcangelo Under 17 a Faenza segnato da Gjorretaj.



Tris delle squadre del settore giovanile del Santarcangelo.





JUNIORES

SANTARCANGELO – REGGIO AUDACE 2-1

Santarcangelo: Forti, Miori, Dominici, Zanni (42' st. Salvini), Meco, Fabbri, Guarino, Galassi,831' st. Preti), Bua, Sapori, Greco 813' st. Leonardi). A disp. Sturniolo, Camaj, Novelli, Paganelli, Benvenuti, Ravaglia. All. Fusi.

Reggio Audace: Stefanini, Dani, Bettini, Mossini(48' st. Dana), Zaccariello, Formisano, De Marco Alessandro, De Marco Gianluca, Talarico, Lorenzani, Lusetti. A disp. Venturelli, Venturelli, Fiorentino, Albertini, Mattioli, Raj. All. Bertacchi.

Arbitro: Poto di Mestre (Tornasi di Schio e Salvi di Padova)

Marcatori: 40’ pt Bua, 10’ st Dani, 45’ st Miori.

Ammoniti: Zanni, Fabbri, Mossini. Espulsi: Dani al 26' per doppia ammonizione e Talarico al 49' st. per fallo di reazione.





UNDER 17



FAENZA – SANTARCANGELO 1-2



Faenza: Montaguti, Ragazzini, Demaurizi, Bendanti, Notarangelo, Ciampone, Fossi, Valentini, Fagnocchi, Galatanu, Demaurizi. Subentrati: Karaj, Galatanu, Solaroli. In panchina: Piazza, Mantellini, Kasimi, Pincioni.



Santarcangelo: Fusconi, Andreoli, Lonardi, Savini, Guerra, Paganelli, Ravaglia, Gjorretaj, Iadevaio, Casadio, Soldati. Subentrati: Terenzi, Benvenuti, Barbiani, Novelli. In panchina: Sturniolo, Pignalosa, Guidi, Pironi. All. Manzaroli.



Marcatori: 8’ Fossi, 30’ Lonardi, 39’ Gjorretaj.





UNDER 16

SANTARCANGELO – EDELWEISS JOLLY 3-1



Santarcangelo: Boldrini, Nucci, Giunchi, Agostini, Fratti, Guidomei, Baldacci, Gessaroli, Michelucci, Bertozzi, Rocchi. Subentrati: Morgante, Pesaresi, Rossi, Petricca. In panchina: Fabbri, Siboni. All. Magnani.



Edelweiss: Pinzi, Ciappelli, Bindolino, Casadei, Girelli, Molan, Elouchtiy, Giovannetti, Casali, Atyq, Gao. Subentrati: Amqua. All. Fontana.



Marcatori: 20’ e 56’ Bertozzi, 25’ Michelucci, 50’ Gao.