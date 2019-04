A Santarcangelo un Primo Maggio ricco di iniziative

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:02 - 29 Aprile 2019

Uno scatto del Primo Maggio del 2018 a Santarcangelo.

Anche quest’anno il Primo Maggio a Santarcangelo sarà una giornata ricca di eventi per festeggiare il Lavoro e i Lavoratori. Il programma di iniziative, per il resto ormai collaudato, si presenta con una novità da non perdere: le celebrazioni, infatti, saranno precedute da un’anteprima la sera di martedì 30 aprile, con Le Origini in concerto che dalle 20,30 in piazza Ganganelli suoneranno la musica di Joe Cocker e non solo.

L’anteprima musicale del Primo Maggio rientra nel programma di eventi organizzato da Cia Romagna in collaborazione con Pro Loco Santarcangelo e il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Un programma che prosegue mercoledì 1° maggio, con il momento di apertura affidato come di consueto al corteo degli agricoltori. Ritrovo alle ore 9,30 in piazza Gramsci, partenza alle ore 10,30 e percorso lungo le vie del centro per concludere con il saluto delle autorità alle ore 11 in piazza Ganganelli.

Sempre piazza Ganganelli, fin dalla mattinata, ospiterà la festa agricola con musica e storie di Sergio Casabianca, animazione per i più piccoli con il Ludobus Scombussolo, mercato agricolo a km zero, stand informativi, angolo degustazioni con ciambella e vino. Alle ore 13 spazio alla tradizione con la ligaza in piazza animata dalle note di La Storia di Romagna.

Nel pomeriggio gli eventi si spostano al parco artistico di Mutonia, dove andrà in scena la Festa popolare dei lavoratori “Workout Stage” organizzata dall’Anpi di Santarcangelo insieme a Mutoid Waste Company e Collettivo Rumori Periferici. La terza edizione dell’evento prevede dibattiti, musica live e dj set, esposizioni artistiche e performance estemporanee, uno spazio bimbi con laboratori, giocoleria e tanto altro, diversi punti ristoro con “food truck” per tutti i gusti. Per partecipare alla festa senza il problema del traffico e del parcheggio, dalle ore 11 alle 24 sarà disponibile un servizio navetta per raggiungere Mutonia dalla stazione ferroviaria di Santarcangelo e dal parcheggio di piazza della Fornace.

“Workout Stage” è anche l’evento conclusivo di ORA E SEMPRE! Resistenza Diritti Lavoro, una settimana di iniziative nata per collegare in un unico evento 25 Aprile e Primo Maggio a Santarcangelo. La rassegna è stata ideata e realizzata dall’Anpi di Santarcangelo, in collaborazione con Luigi Cilumbriello e con il coordinamento del Comitato cittadino antifascista, tavolo di lavoro presieduto dal sindaco che riunisce Amministrazione comunale, associazioni combattentistiche del territorio, istituzioni pubbliche, scuole e forze politiche locali.